La baby sitter dimentica la bimba in auto: dopo 7 ore la ritrova morta

Una bambina di due anni è morta dopo essere stata dimenticata in auto dalla baby sitter per più di sette ore. È accaduto a Homestead, in Florida e la donna, Juana Perez-Domingo, 43 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, come riportano i media locali, Perez-Domingo ha accompagnato la piccola all'asilo nido, ma l'ha trovato chiuso. Per questo motivo, ha portato la bambina fino a casa sua, poi si è distratta e l'ha dimenticata in macchina.

Dopo circa sette ore, la donna è tornata in auto e si è accorta di aver lasciato la bimba sotto il sole e legata con la cintura di sicurezza. Secondo la polizia, a quel punto, Perez-Domingo ha contattato la madre della piccola prima dei soccorsi. Dopo la scoperta, la bimba è stata trasportata dal Miami-Dade Fire Rescue al Baptist Hospital di Homestead, dove è stata dichiarata morta dal personale medico.