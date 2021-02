L’Inail non risarcirà chi ha rifiutato di vaccinarsi

L’Istituto studia nuove regole sugli infortuni dopo il caso dei 15 infermieri contagiati a Genova. Ma il Garante della Privacy dice che non si può chiedere al dipendente se si è immunizzato o no

Dopo il caso dei cinque operatori sanitari che non si erano vaccinati e ora sono positivi al coronavirus a Treviso e quello dei 15 infermieri contagiati dopo aver rifiutato l'immunizzazione scende in campo l'Inail. A chiamarla in causa, spiega oggi il Corriere della Sera, è stato il direttore generale della struttura, Salvatore Giuffrida, che si è rivolto all'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiedendo se quei quindici infermieri "devono essere considerati in malattia o dovranno essere considerati inidonei alla loro attività professionale". L'Inail, che è appena agli inizi dell'istruttoria, ha fatto però già sapere che il contagio non può essere considerato infortunio sul lavoro:

L’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano è oggi componente del consiglio d’amministrazione dell’Inail. Premette di parlareatitolo personale, ma non ha dubbi: «La soluzione migliore—spiega — sarebbe una legge sull’obbligo di vaccinazione, almeno per alcune categorie». Ma questa scelta, presa in considerazione dal precedente governo, è stata scartata per timore che fosse controproducente. «A mio giudizio — dice ancora Damiano —è logico che chi decide di non vaccinarsi e svolge una mansione a rischio poi non possa chiedere il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. Anzi, dovrebbe essere messo nelle condizioni di non essere un pericolo per sé e per gli altri, evitando il licenziamento, ma svolgendo mansioni che non hanno contatto con il pubblico».

Ci sono però alcuni pronunciamenti del Garante della Privacy che potrebbero complicare la questione e costringere l'Inail a recedere dai suoi intenti. Secondo l'autorità il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti se sono vaccinati oppure no, e non può chiederlo neppure al medico.