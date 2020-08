Disabile abbandonato costretto a vivere nel palazzo del degrado, infestato da topi e scarafaggi

"Ora rischio anche che mi caccino, vorrei solo un posto dove poter vivere". Cesare, detto Rino, è un disabile al 100% che a causa della malattia e della crisi si è trovato costretto a vivere come inquilino abusivo in un appartamento di fortuna a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Il suo è uno dei tanti alloggi fatti di semplici divisori di legno all’interno di un gigantesco magazzino abitato da circa ottanta persone, dove manca l’ascensore, gli appartamenti sono infestati da topi e scarafaggi e i bagni in comune non sono accessibili alle carrozzine.

Come se tutto ciò non fosse abbastanza, il 7 settembre lo stabile potrebbe essere sgomberato su richiesta della società che ne è proprietaria, e così ora Rino potrebbe addirittura ritrovarsi a dover vivere per strada. Ecco la sua storia.

Il servizio video di Giampaolo Mannu su MilanoToday

