Nave incagliata, tonnellate di carburante in mare: le immagini del nuovo disastro ambientale

Un altro disastro ambientale. Una marea nera nelle acque cristalline dell'isola di Mauritius, al largo delle coste dell'Africa orientale. Che cosa è successo? La nave giapponese Wakahisho si è arenata nell'atollo e il carburante si sta spargendo molto più di quanto previsto in un primo momento.

La nave Wakashio si è arenata su una barriera corallina al largo dell'isola il 25 luglio e il suo equipaggio è stato evacuato. La nave, di proprietà di una compagnia giapponese ma registrata a Panama, era vuota al momento dell'incidente.

Le immagini satellitari Maxar mostrano le migliaia di tonnellate di carburante che stanno fuoriuscendo dalla petroliera. Immagini terribili.

II primo ministro, Pravind Jugnauth, ha dichiarato lo stato di emergenza: in loco non ci sono risorse e mezzi per affrontare la nuova emergenza. "Quando la biodiversità è in pericolo, c'è urgenza di agire", ha twittato sabato il presidente francese Emmanuel Macron. Non c'è tempo da perdere.

"Questa è la prima volta che ci troviamo di fronte a una catastrofe di questo tipo e non siamo sufficientemente attrezzati per gestire questo problema", ha detto il ministro della pesca Sudheer Maudhoo.

New #satellite images of MV #Wakashio that ran aground off the coast of #Mauritius. The ship hit reefs near Pointe d’Esny on July 25. On today’s (Aug 7th) imagery, the ship is leaking a considerable amount of oil into the ocean & the oil slick is drifting northwest to the shore. pic.twitter.com/YZRJ1Cx35t