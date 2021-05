Scopre un buco in casa mentre cerca il gatto: all'interno un foglio con disegni "inquietanti"

“La casa nasconde, ma non ruba”. È il proverbio antico a cui si fa riferimento quando si perde qualcosa in casa e non lo si trova, come a dire che prima o poi salterà fuori. E in effetti la casa di Angelica, una 21enne Tiktoker, qualcosa ha restituito ma niente che appartenesse alla sua proprietaria. È stata lei stessa a condividere l’incredibile scoperta sul suo profilo TikTok @anxiousweenie69 informando così i suoi follower di una notizia che l’ha impaurita e sconvolta. Mentre cercava il suo gattino scomparso ha visto che nella cucina il battiscopa non era lineare ma anzi si interrompeva in un punto. È stata una scoperta casuale, prima di allora non ci aveva fatto neanche caso.

“Io e il mio ragazzo – ha raccontato ai suoi follower per far comprendere come si fosse accorta della cosa - abbiamo preso un nuovo gattino. È piccino, si nascondeva. Stavamo cercando di capire dove fosse. Abbiamo provato a guardare dietro il divano e non siamo riusciti a trovarlo da nessuna parte. Poi siamo passati in cucina e così abbiamo visto che c'era un buco”. Le immagini inquadrano il buco nel battiscopa, come se fosse proprio un’interruzione voluta magari per nascondere qualcosa. Angelica mostra nel video la piccola fessura e per dare un’idea dello spazio ristretto tende la mano usandola come strumento di paragone per dare un'indicazione delle dimensioni.

La scoperta dei disegni dietro a un muro

Un’altra sorpresa però l’ha riservata la scoperta che all’interno di quel buco c’era qualcosa. La TikToker ha inserito la telecamera in quello spazio e con la luce generata dal telefono ha visto che all’interno c’era un foglio di carta. Lo ha tirato fuori e lo ha mostrato ai suoi follower. Sopra non c’era scritto nulla, ma solo immagini inquietanti in stile boia. “Non so cosa diavolo significhi”, ha commentato Angelica chiedendo anche il sostegno e il parere dei follower. Alcuni utenti del famoso social network si sono detti terrorizzati, hanno parlato di scoperta inquietante. Uno in particolare ha ricordato che è in questo modo che “iniziano i film di paura". Non è mancato chi ha consigliato alla coppia di fidanzati di lasciare subito la casa.

Mentre c’è chi ha commentato in maniera ironica smorzando la piega che stava prendendo quel video, certamente non in linea con i contenuti che in genere vengono condivisi su TikTok. Molti, infatti, non si aspettavano che quello che era cominciato con un classico video di animali domestici prendesse una svolta così oscura. "Volevo solo che fosse un video di gattini carini” ha commentato un follower. "Che diamine pensavo che sarebbe stato un sano video di gatti", il commento lasciato da un altro amante degli animali. Più simpatico è stato invece chi ha riportato la questione su un piano più leggero ironizzando sulle doti dell’animale: "Il tuo gattino è un artista, incoraggialo". Nel frattempo il mistero, e un po’ di paura in Angelica, rimane.