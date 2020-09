Disney, il Covid spegne la favola: 28mila lavoratori licenziati nei parchi

La crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus non ha risparmiato nessuno, piccoli imprenditori e grandi multinazionali. L'ultimo gigante che ha 'accusato il colpo' è la Disney, pronta a licenziare 28mila lavoratori dai suoi parchi a tema: circa due terzi dei dipendenti in procinto di essere licenziati sono lavoratori part-time, ma non è stato specificato quali parchi a tema saranno colpiti da questa misura e in che misura.

Disney licenzia 28mila dipendenti nei parchi a tema

La brutta notizia per i 28mila dipendenti e le loro famiglie è arrivata in una lettera presidente di Disney Parks, Experiences and Products Josh D'Amaro, riportata dalla Cnbc: "Negli ultimi mesi, il nostro team di gestione ha lavorato instancabilmente per evitare di dover separare nessuno dall'azienda. Abbiamo tagliato le spese, sospeso i progetti di capitale, licenziato i membri del cast pur continuando a pagare i benefici e modificato le nostre operazioni per funzionare in modo efficiente per quanto possibile, tuttavia, semplicemente non possiamo mantenere in modo responsabile tutto il personale mentre operiamo con una capacità così limitata".

"Per quanto sia straziante intraprendere questa azione – prosegue D'Amaro nella missiva inviata ai lavoratori - questa è l'unica opzione fattibile che abbiamo alla luce dell'impatto prolungato di Covid-19 sulla nostra attività".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I funzionari Disney hanno affermato che la società fornirà pacchetti di licenziamento per i dipendenti, se del caso, e offrirà anche altri servizi per aiutare i lavoratori con l'inserimento lavorativo. Il segmento dei parchi, delle esperienze e dei prodotti di consumo è fondamentale per il modello di business di Disney. Solo lo scorso anno, il settore ha rappresentato circa il 37% del fatturato totale dell'azienda di 69,9 miliardi di dollari.