Nuotatore si perde nel ghiaccio e sopravvive per 12 ore: salvato in mezzo ai delfini

Un uomo è stato salvato dopo essere rimasto per dodici ore in balia delle acque ghiacciate dell'oceano Atlantico a largo delle coste d'Irlanda, nella contea di Kerry. I soccorritori sono rimasti sbalorditi nel trovarlo ancora vivo, a quattro chilometri dalla costa, da solo e circondato da un branco di delfini. Ruairí McSorley, 24enne di Park, nella contea di Derry, ha raccontato la sua disavventura all'Irish Independent. Un incidente che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze ma che per fortuna ha avuto un lieto fine e lui, ha ammesso, si sente "al 100%", senza "danni a lungo termine". Per McSorley si è trattato solo "di andare in ospedale a scaldarsi un po', a parte questo, stavo bene".

L'allarme è scattato domenica mattina. Il giovane si trovava in camper vicino alla spiaggia di Inch e ha deciso di fare una nuotata verso quella che cadeva fosse l'isola di Fenit. Una volta in acqua, McSorley ha raccontato di aver visto delle "code nere nell’acqua". "Non ero sicuro fossero squali o delfini. Ho pensato tra me e me che forse non sarebbe stata una cattiva idea fare una ricerca su Google prima di tuffarsi, ma alla fine erano solo delfini. Non mi avrebbero fatto alcun male, non avrei avuto problemi con loro. Stavano nuotando intorno a me. Anzi, potrebbero avermi aiutato. È stata sicuramente un'esperienza", ha raccontato McSorley.

Nel frattempo dalla spiaggia qualcuno aveva trovato le sue scarpe e i suoi vestiti e aveva avvertito i soccorritori. I mezzi di salvataggio del Fenit RNLI hanno avviato le ricerche e sono riusciti a raggiungere McSorley, poco prima che calasse la notte, intorno alle 20.30. Il giovane, che indossava solo un costume da bagno, era in ipotermia. Ha avuto paura? "La paura è tutta nella mente", ha risposto.