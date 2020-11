Il divieto di fare tardi la notte a Natale e Capodanno

Il governo vuole impedire le cene, le tombolate, le feste e il cenone tra più nuclei familiari non conviventi e tra amici, durante il periodo che andrà probabilmente dal 19 dicembre al 10 gennaio. Ecco come

Il Messaggero racconta oggi che il governo Conte ha intenzione di potenziare in tutta Italia il divieto di fare tardi la notte durante le festività a Natale come a Capodanno. Il quotidiano spiega che siccome è presumibilmente che a ridosso di Natale tutta Italia - visto l’andamento dell’epidemia - sarà di colore giallo, il governo sta valutando di introdurre il divieto anche in quelle zone (attualmente vale solo per le Regioni rosse o arancioni) di lasciare il proprio Comune di residenza, a meno di comprovati motivi di lavoro, salute e necessità.