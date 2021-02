Domenico Arcuri: cosa succederà al commissario per l'emergenza coronavirus con il governo Draghi

È in bilico perché Italia Viva e Lega hanno chiesto la sua testa. Ma il governo Draghi per ora ha deciso di confermarlo e valutarlo in base ai risultati

Domenico Arcuri, 57 anni, lo scorso 18 marzo, in piena emergenza, è stato nominato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Dal 2007 amministratore delegato di Invitalia, in precedenza è stato amministratore delegato di Deloitte. Su di lui in questi giorni si erano addensate nuvole nere, visto che sia Italia Viva che la Lega avevano chiesto a più riprese la sua testa. E invece, come sembrava dalle prime indiscrezioni sul governo Draghi, per ora Arcuri resterà al suo posto. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, pur confermando che Guido Bertolaso era candidato a prendere il suo posto:

Per ora lui resta. «Primo sopravvivere» ha detto a chi ci ha parlato in queste ore, usando quello che è il motto di un altro grande navigatore della politica, Dario Franceschini. Ridimensionato nelle sue funzioni, anche se il suo orgoglio non gli consentirà mai di ammetterlo. Ma resta. Come mai? «Se garantisce i vaccini come ha fatto con l’apertura delle scuole e le mascherine, aiutarlo sarà un dovere», dice malizioso Matteo Salvini. Ed è proprio in quella parola, «aiutarlo», la chiave per capire cosa è successo e cosa potrebbe succedere. «Insieme a Conte, a casa pure Arcuri!» urlava il segretario della Lega solo un mese fa.

Conte a casa ci è andato, Arcuri no. E in politica nulla accade per caso. Il governo cambia, la maggioranza si allarga. E proprio per questo un minimo di continuità ci vuole. Arcuri, che naturalmente si è messo a disposizione del nuovo governo, lo sa bene.