Dove finiscono i soldi delle donazioni Covid-19?

Milena Gabanelli sul Dataroom del Corriere della Sera oggi parla delle donazioni degli italiani per l'emergenza coronavirus e degli aiuti per il sistema sanitario nazionali e per le regioni che si sono trovate a fronteggiare la prima ondata tra marzo e maggio 2020. La cifra raccolta in tutta Italia, che Dataroom ha ricostruito, è di almeno 814,7 milioni di euro, oltre alle donazioni in beni. Le solidarietà in denaro si sono concentrate nei territori più colpiti: 162 milioni in Lombardia, 84,3 in Emilia Romagna, 52 in Veneto. Il Comune di Milano ha raccolto da solo circa 14 milioni, quasi come l’intera Sicilia. Le Regioni che hanno raccolto meno sono il Molise (893 mila euro), la Basilicata (1,4 milioni), la Valle d’Aosta (1,68 milioni) e le Marche (1,78 milioni).

La destinazione dei fondi è spesso vincolata dai donatori ad uno specifico utilizzo, mentre altri sono «liberi». Ad oggi di questi 449 milioni, oltre 71 non risultano impiegati. Certo, il Covid ha aggredito in modo diverso da regione a regione. In Lombardia, ad esempio, l’emergenza è costata ad oggi quasi 900 milioni di euro, controi140 della Sicilia e gli 8,3 della Calabria. Ma proprio nelle casse delle Regioni più colpite sono rimasti ancora molti fondi da spendere: oltre 14 milioni in quella della Lombardia, quasi 7 in Piemonte, 35 in Emilia Romagna. Ma c’è anche chi non ha toccato ancora un euro. L’Abruzzo non ha ancora impegnato gli oltre 4 milioni ricevuti; il milione e 781 mila euro delle Marche sono per ora fermi sul conto corrente della Regione che, fa sapere, «sono in fase di impegno per cofinanziare l’adeguamento di spazi ospedalieri per eventuali fasi di recrudescenza del virus».

Ma la domanda più interessante è: che fine faranno i fondi non ancora usati? La legge impone di tenerli separati dai bilanci e di non usarli per fini diversi. E il decreto obbliga a pubblicare una rendicontazione: