Usa il gel igienizzante e dà fuoco a del cartone: una palla di fuoco le avvolge le mani

Una donna ha riportato una serie di bruciature alle mani dopo aver utilizzato il gel igienizzante e aver provato a bruciare alcuni imballaggi. E' successo nel Regno Unito a Karen Brawn di Newent, nel Gloucestershire. Karen, mamma di quattro figli, ha riferito che le sue mani sono state avvolte all'improvviso da "una palla di fuoco" e sarebbe finita in tragedia se, presa dal panico, si fosse toccata il viso.

Una "palla di fuoco"

Al ritorno dal supermercato, la donna ha utilizzato il gel sanificante e ha strofinato le mani. Subito dopo, per sbarazzarsi di alcuni imballaggi di cartone, ha pensato di bruciarli e come ha acceso il fiammifero, si è scatenato l'inferno: "Non appena ho dato fuoco all'imballaggio - ha confidato sconcertata -, si è accesa una grande palla di fuoco che ha avvolto e bruciato le mie mani e anche i miei capelli. Ero sotto choc. Mia figlia era presente e dopo aver assistito alla scena, ha detto che se mi fossi toccata il viso o il petto, sarebbe potuta finire molto peggio". Fortunatamente la palla di fuoco si è esaurita velocemente: non appena l'alcol, contenuto nel gel igienizzante che Karen aveva sulle mani, è bruciato, la fiammata si è spenta.

Incidenti non rari

Immediatamente la donna ha immerso le mani nell'acqua fredda per 20 minuti per poi applicare sulle bruciature un gel apposito. In seguito si è recata subito all'ospedale dove è stata medicata e dove i medici le hanno detto che le bruciature, fortunatamente superficiali, guariranno in poco più di una settimana. Incidenti di questo tipo non sono così rari purtroppo e succedono soprattutto ai fumatori. In pochi realizzano che i gel igienizzanti, diventati di uso comune in questi mesi per via della pandemia, contengono in genere il 70% alcol e sono altamente infiammabili. Accendere una sigaretta dopo essersi sanificati le mani, potrebbe scatenare un vero e proprio inferno.