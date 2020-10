Rifiuta di indossare la mascherina e tenta di colpire un agente: portata in Questura (video)

Polizia muncipale, una volante della polizia di Stato, tre agenti in motocicletta e soldati dell'esercito. Un nucleo interforze intervenuto in via Toledo, a Napoli, per fermare una donna rea di non indossare la mascherina.

Secondo la ricostruzione della Questura gli agenti avrebbero avvicinato la donna, una 50enne di origini ucraine, invitandola ad indossare correttamente la mascherina, "ma la stessa si è rifiutata iniziando a deriderli e proseguendo nella sua condotta". Alla richiesta dei documenti la 50enne avrebbe quindi iniziato ad insultare i poliziotti "sferrando alcuni colpi sul casco protettivo di uno di essi. La donna, spiegano dalla Questura, "è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciata per oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, nonchè sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19".

Un video pubblicato da NapoliToday mostra quanto accaduto in via Toledo.

Le nuove regole su mascherine e assembramenti

Da mercoledì 7 ottobre entrano in vigore le nuove norme su distanziamento e divieti di assembramento che prevedono tra le altre cose l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto su tutto il territorio nazionale. In Campania l'obbligo è già realtà da qualche giorno su disposizione del presidente De Luca.

Il nuovo dpcm contiene altre importanti norme per contenere il contagio da SARS-COV-2.