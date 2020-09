La donna che fa una passeggiata sull'ala dell'aereo appena atterrato (perché aveva caldo)

Ha aperto il portellone dell'uscita di emergenza del Boeing 737-86N e si è fatta una passeggiata sull'ala "per prendere un po'd'aria". Una donna, mamma di due bambini, sul volo Ukraine International Airlines appena atterrato a Kiev, in arrivo da Antalya, Turchia, aveva "troppo caldo": questa è a quanto pare la motivazione che l'ha spinta ad aprire il portellone, calarsi sull'ala per qualche minuto e poi, come se nulla fosse, tornare nella cabina dell'aereo per raggiungere la sua famiglia.

Increduli passeggeri e personale

Una scena che ha lasciato di stucco gli altri vacanzieri a bordo del volo e il personale che si è immediatamente allertato. Un testimone ha riferito che l'aereo era appena atterrato e i passeggeri erano già in buona parte scesi, quando la donna ha percorso tutto il corridoio, dalla coda del Boeing 737-86N fino all'uscita d'emergenza, e poi ha aperto il portellone. I suoi figli erano già fuori dall'aereo e si sono stupiti e anche un po' spaventati quando hanno visto la loro mamma passeggiare sull'ala.

"Troppo caldo"

Il pilota ha allertato immediatamente i soccorsi: l'ambulanza, la polizia e la sorveglianza aeroportuale, ma la donna, dopo la breve passeggiata, è tornata all'interno dell'aereo sana e salva, lamentandosi solo di avere "un gran caldo". In seguito è stata sottoposta a diversi controlli e i test non hanno rivelato alcun consumo di alcol o droghe. La protagonista di questa strana vicenda tornava da una vacanza in Turchia che si era concessa con il marito e i suoi due bambini prima dell'inizio della scuola.

Nella lista nera

La compagnia aerea, che ha confermato il bizzarro incidente, ha riferito che la passeggera, a seguito dell'episodio, è stata inserita nella "lista nera" per aver violato le regole di sicurezza aerea e di comportamento a bordo. Inoltre, dopo averla definita un "cattivo esempio" come genitore per i suoi figli, ha chiesto per lei una sanzione pecuniaria eccezionalmente elevata.