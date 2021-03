La donna che va a fare la spesa al supermercato e sviene: "Sono positiva al covid"

Dopo aver fatto la spesa al supermercato una donna di 75 anni è svenuta, cadendo a terra nel parcheggio. Quando sul posto è arrivata l'ambulanza allertata da alcuni passanti, la signora ha detto ai volontari di essere positiva al covid. È successo a Signa, in provincia di Firenze, e a raccontare la storia è La Nazione.

La donna che va a fare la spesa al supermercato e sviene: "Ho il covid"

Secondo una prima ricostruzione, la cliente ha passato il termoscanner all'ingresso del supermercato e ha fatto regolarmente la spesa indossando la mascherina rispettando le norme anti covid. Poi è uscita nel parcheggio e al momento di mettere la spesa in auto ha perso i sensi ed è caduta a terra. I passanti hanno subito chiamato il 118 e sul posto è arrivata la Misericordia di San Mauro. Ai volontari dell'ambulanza la donna ha spiegato di essersi sottoposta a un tampone fai da te che ha dato esito positivo - secondo il suo racconto - e a quel punto ha deciso di fare la spesa in vista di un eventuale isolamento deciso dall'autorità sanitaria.

Sul caso sono in corso gli accertamenti necessari. Se le parole dell'anziana dovessero rivelarsi corrette, la 75enne non dovrebbe rischiare sanzioni perché il tampone fai da te - una sorta di test casalingo che la donna avrebbe acquistato online - non ha valore legale e non fa partire la quarantena obbligatoria. Ora sono in corso le verifiche dell'ospedale in cui la 75enne è stata portata: si attende l'esito del tampone ufficiale. Nel frattempo Unicoop Firenze ha fatto sapere di aver subito igienizzato i locali e il carrello, in modo da poter proseguire l'attività in piena sicurezza.

Il bollettino coronavirus di oggi in Toscana

Sono 1.180 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus registrati oggi in Toscana, che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 193.836. Di questi, 1.156 sono stati confermati con tampone molecolare e 24 con un test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 160.617 (82,9% dei casi totali). Complessivamente, 26.083 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (13 in meno rispetto a ieri, meno 0,05%). Sono 38.723 (851 in più rispetto a ieri, più 2,2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 1.807 (13 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 265 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 1,1%). Oggi si registrano 32 nuovi decessi.