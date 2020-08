Donna senza mascherina e il treno deve fermarsi, lei insulta gli altri passeggeri: "Siete un popolo di schiavi"

È diventato virale il video di una donna su un treno ripresa dagli altri viaggiatori perché si rifiutava di indossare la mascherina. Il rifiuto della donna ha costretto il capotreno a fermare il convoglio mentre gli altri passeggeri si sono rivoltati contro di lei.

Il video è stato girato dalla donna, che prima se la prende con un addetto di Trenitalia affermato: “Io ho il diritto di viaggiare sul treno, mi state mettendo in una condizione spiacevole”. Poi il botta e risposta con gli altri passeggeri, tutti provvisti di regolare mascherina. Una di loro la accusa: “Lei non ha rispetto né per lo Stato né per la gente”, mentre lei replica: “Quindi io adesso devo mettermi la mascherina perché così tutto funziona a dovere? È questo che volete?”.

Poi non vi lamentate se richiudo o tutto pic.twitter.com/LGNcdDTzKY — Sciroccato (@SciroccatoS) August 14, 2020

Le sue argomentazioni non convincono però gli altri passeggeri e la viaggiatrice di prima chiede loro di votare: “Chi è per la mascherina?”. Il risultato è unanime, al che la passeggera che ha lanciato la votazione risponde alla donna senza mascherina: “È la maggioranza, siamo il popolo. Volete ubbidire al popolo?”.

Ancora convinta di essere nel giusto, la donna ha risposto: “Siete un popolo di schiavi”, per poi interrompere il video.