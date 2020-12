Una sentenza del tribunale civile di Roma mette in dubbio la procedura seguita dal governo: "Un atto amministrativo non può limitare le libertà costituzionali garantite ai cittadini, nonostante la pandemia"

I Dpcm anti-coronavirus sono illegittimi perché un atto amministrativo non può limitare le libertà costituzionali: con questa motivazione, racconta Italia Oggi, la sesta sezione del tribunale civile di Roma ha ordinato il rilascio di un immobile la cui società affittuaria ha lamentato un calo di fatturato. La sentenza è del 16 dicembre scorso e porta la firma del giudice Alessio Liberati: ora le parti hanno quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione. Secondo la motivazione il dpcm resta un atto amministrativo che non può restringere le libertà fondamentali anche se a "legittimarlo" è un atto che invece ha forza di legge, mentre la parte che non lo impugna - osserva il giudice - diventa essa stessa causa delle conseguenze negative sulla piena fruibilità dell’immobile.

Insomma: il giudice condivide «l’autorevole dottrina costituzionale» secondo cui è contraria alla Costituzione prevedere mediante decreti del presidenza del consiglio dei ministri norme generali e astratte, che peraltro limitano diritti fondamentali della persona. Di più. Il primo decreto legge che ha «legittimato» il dpcm non fi ssava un neanche termine né tipizzava i poteri: conteneva un’elencazione a titolo d’esempio e consentiva così l’adozione di atti innominati, oltre a non stabilire le modalità di esercizio dei poteri.

L’emergenza sanitaria, si legge poi nell’ordinanza, non è «di per sé condizione impediente in termini assoluti»: lo sono invece i provvedimenti adottati durante l’emergenza.