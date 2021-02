Draghi-Giavazzi, dopo il discorso copiato la nomina a consigliere di Palazzo Chigi

Mario Draghi nel suo intervento in Senato ha copiato intere sezioni della parte sul fisco da Francesco Giavazzi. I due sono amici. Ora potrebbe nominarlo suo consigliere economico a Palazzo Chigi.

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato che il discorso di Mario Draghi in Senato nella parte che riguarda la riforma fiscale prelevava intere parti di un editoriale dell'economista Francesco Giavazzi pubblicato sul Corriere della Sera nel luglio 2020. Oggi La Stampa e Repubblica fanno sapere che Giavazzi è in corsa per un posto a Palazzo Chigi: quello di consigliere economico. Settantuno anni e già nel team di esperti che lavorò alla spending review con il governo Monti nel 2012, Giavazzi insegna Economia politica alla Bocconi.

Nell'articolo firmato da Roberto Mania, il quotidiano diretto da Molinari fa sapere che Draghi e Giavazzi erano soprannominati "gli americani" perché furono i primi negli anni Settanta a studiare negli States con i maestri Franco Modigliani e Rudi Dornbusch. I due hanno scritto a quattro mani diversi iscritti e sono amici oltre che colleghi anche se Draghi ha tre anni di più ma suo figlio Giacomo si è laureato alla Bocconi proprio con Giavazzi:

Adesso dovranno progettare la politica economica della ricostruzione italiana dopo i disastri provocati dal Covid 19. E poi metterla a terra. Cambiando il paradigma: non più la rincorsa affannata al rispetto dei parametri su deficit e debito, ma l’obiettivo della crescita. La crescita come un’ossessione sfruttando l’occasione storica e irripetibile delle risorse del Next Generation Eu. Un altro mondo rispetto a quando (negli anni Novanta del secolo scorso) si ritrovarono al Tesoro, l’uno (Draghi) direttore generale, l’altro (Giavazzi) responsabile della ricerca economica, della gestione del debito pubblico e delle privatizzazioni.

Draghi, ricorda ancora Repubblica, si definisce un liberal socialista mentre Giavazzi è un liberista temperato. Adesso faranno coppia a Palazzo Chigi. Come finirà? Con la riforma fiscale con il metodo Danimarca per le aliquote Irpef?