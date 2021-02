Il falso sondaggio su Draghi che piace a undici italiani su dieci

Da qualche giorno circola su Facebook la foto di un articolo di Repubblica in cui si riportano risultati strabilianti nei sondaggi per Mario Draghi: il presidente del Consiglio, secondo la foto che circola, piacerebbe addirittura a "undici italiani su dieci". Si tratta ovviamente di una bufala, nel senso che la foto è stata modificata nel testo per renderla ridicola con chiare intenzioni satiriche. "Sondaggi, Draghi piace a oltre undici italiani su dieci. Meloni seconda tra i leader con Fdi che sale al 17,4%", recita il testo della foto.

Ma in realtà l'articolo originale pubblicato il 20 febbraio scorso dice tutt'altro, innanzitutto nel titolo: "Sondaggi, Draghi piace a oltre sei italiani su dieci. Meloni seconda nel borsino dei leader con FdI che sale al 17,4%" è l'originale. I risultati di Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con l'agenzia Dire, basato su interviste fatte il 19 febbraio 2021 su un campione di mille casi, dicono invece che è il neo premier a riscuotere la percentuale di giudizi positivi più consistente rispetto al panorama dei leader politici. Seguìto, come detto, da Giorgia Meloni, che però ha la metà degli apprezzamenti per il premier. Terzo Giuseppe Conte. Nel 'borsino dei leader' si piazzano penultimo Matteo Renzi e ultimo Vito Crimi. Ecco i dati nel dettaglio: Draghi incassa consenso dal 61,4% degli intervistati (+0,4%); Giorgia Meloni al 39,3% (+ 0,5%); Giuseppe Conte 34,7% (+ 0,3%); Matteo Salvini 33% (+0,2%); Silvio Berlusconi 26,4% (+ 0,4%); Nicola Zingaretti 23,0% (stabile); Emma Bonino 21,7% (+ 0,2%); Carlo Calenda 17,4% (stabile); Matteo Renzi 11,5% (-0,2%); Vito Crimi il 9,0% (-0,1%).

Il sondaggio di Demos&Pi di cui parla oggi Repubblica invece dice che Draghi e Conte dispongono di un consenso elevatissimo. Draghi: sopra il 70%. Mentre Conte è stato “sfiduciato” in Parlamento, ma non fra i cittadini, presso i quali mantiene un consenso (risalito) al 65%. Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 3 - 5 febbraio 2021 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi).