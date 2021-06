L'elefante che sfonda il muro della cucina per depredare la dispensa

Se fossimo in una qualsiasi città del mondo e vedessimo un elefante sbucare in cucina sarebbe difficile evitare un attacco di cuore. Diverso è se si vive nella giungla dove la “visita” di un pachiderma non è poi così rara. Di notte soprattutto, quando a tutti, anche agli animali sembra, viene un certo languorino. È successo nel distretto di Hua Hin, in Thailandia, dove un ospite, nemmeno tanto inatteso ha fatto visita a una famiglia del posto. Un elefante è sbucato nella cucina della famiglia di Kittichai Boodchan in cerca di cibo. Intorno alla mezzanotte il pachiderma si è “affacciato” con la sua enorme testa e proboscide all'interno della stanza.

Le sue intenzioni erano chiare: aveva fame. Così si è messo alla ricerca di cibo tra le stoviglie della stanza ed è riuscito a trovare solo qualcosa da bere. La reazione della famiglia è stata ancora più sorprendente della visita dell'animale. Gli abitanti dell'appartamento non si sono per nulla spaventati e hanno invece cominciato a girare un video col cellulare. Le immagini documentano la ricerca dell'elefante di qualcosa di commestibile fino a quando non prende un contenitore di plastica con all'interno qualcosa da bere. In quel momento si interrompe il video con il quale la famiglia ha dimostrato l'ennesima visita dell'animale in casa. Non si tratta, infatti, della prima volta che il pachiderma ha fatto visita all'appartamento.

Lo dimostra anche il commento fatto da Kittichai al video postato sul proprio profilo Facebook. “È venuto a cucinare di nuovo” ha scritto nella didascalia facendo capire che si trattasse di un gradito ritorno. La famiglia vive a Pa-la-u, nei pressi della famosa cascata e di un lago dove spesso è possibile osservare proprio gli elefanti fare un bagno. Si tratta di un'area vicina alla giungla che confina con il Kaeng Krachan National Park. L'intero distretto di Hua Hin è una zona montuosa immersa nella natura dove gli abitanti convivono con una serie di animali del posto.

Così la famiglia che ha “ospitato” l'elefante non ha avuto nulla di cui spaventarsi ma ha addirittura riconosciuto l'animale che è solito andare a cercare cibo nelle case vicine alla giungla per poi tornarsene tra gli alberi. Le sue visite sono state prese con filosofia dal signor Kittichai che lo scorso maggio ha subito dei gravi danni proprio alla cucina. L'animale aveva abbattuto un pezzo di muro per riuscire a entrare nell'abitazione. Muro lasciato così successivamente e dove l'elefante ha provato a infilarsi ancora con lo stesso scopo della visita del mese scorso. La tranquillità del padrone di casa è dimostrata dalla parole che ha rilasciato all'Afp. “Quando non riceve cibo, se ne va da solo. Sono già abituato al fatto che arrivi, quindi non ero così preoccupato”.