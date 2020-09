L'elefante che mangia la plastica: la foto sconvolgente

Ancora una volta un elefante è stato visto mentre mangiava della plastica e rovistava tra i rifiuti in cerca di cibo. L'ultimo avvistamento è stato fatto in India, nel Bengala occidentale. Il pachiderma è stato immortalato da un giornalista sportivo del luogo, Pranab Das. Il cronista ha scattato delle foto all'animale mentre rovistava tra i rifiuti. In diversi scatti prova a cercare cibo tra un cumulo di rifiuti di vario genere. Secondo la testimonianza del giornalista ha anche ingerito diversi rifiuti di plastica. In una foto l'animale ha già portato con la proboscide alcuni rifiuti sulla schiena e continua a cercare qualcosa da ingerire. Un'immagine raccapricciante che dà la misura della devastazione di cui è capace l'uomo nei confronti della natura.

Il racconto del giornalista indiano

Pranab ha raccontato che a lasciare lì i rifiuti sono stati i turisti e che si sono accumulati nel tempo nell'indifferenza generale. La cosa assurda dello scatto è che l'animale sembra essere attratto dall'odore dei rifiuti, quasi come se si fosse abituato a quel genere di cibo. Tutto intorno c'è comunque una fitta vegetazione eppure l'elefante si mette a rovistare tra i rifiuti probabilmente attratto più da loro che da quelli che sono i suoi normali alimenti. I pachidermi di solito mangiano radici, erbe, frutta, e corteccia ma in questa occasione l'elefante è impegnato a rovistare tra la spazzatura. Un segnale allarmante che la foto del cronista spera di denunciare. “Spero che queste foto incoraggino le persone a smettere di gettare rifiuti. La spazzatura è stata lasciata dai furgoni. L'elefante stava facendo spuntini con la plastica, cosa che per me era dolorosa da vedere”. Così ha deciso di scattare le foto e diffonderle e i suoi scatti sono stati pubblicati dal Daily Mail.

I precedenti

Una scena molto brutta e che purtroppo non è così rara da vedere. Sono diversi i casi di elefanti morti dopo aver ingerito rifiuti. Sempre in India nel febbraio 2018 un elefante venne trovato morto dopo aver ingerito plastica a Kerala. Più recentemente, nel luglio 2019 vennero avvistati sia elefanti che leopardi mangiare plastica. In Sri Lanka, invece, nel maggio 2018, sei elefanti morirono sempre dopo aver ingerito plastica. La lista di avvistamenti va indietro fino al 2016 e testimonia un trend che ormai si ripete da anni senza essere fermato. Gli scatti del giornalista sono solo l'ultima delle decine di testimonianze di questo tipo a cui sembra però che nessuno voglia porre rimedio. Le ricadute sulla vita degli animali in via di estinzione potrebbero però essere devastanti a causa anche della composizione pericolosissima dei rifiuti.