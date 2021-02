La storia di Eleonora, nata con una malattia congenita: dopo 43 anni ha un cuore nuovo

Dopo essere nata con una malattia congenita al cuore, a 43 anni ne ha ricevuto uno nuovo da un donatore. È la storia di Eleonora Miseri, che dopo una vita fatta di cure e terapie, potrà finalmente imboccare la strada della guarigione definitiva. Il caso di Eleonora è infatti molto complesso: i bambini che nascono con queste malattie cardiache poi necessitano per tutta la loro vita di cure, terapie e trattamenti che solo centri altamente specializzati possono fornire.

Il trapianto è avvenuto lo scorso 21 novembre nel reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, uno dei pochi centri in Italia e in Europa specializzato proprio nella cura di questi pazienti, definiti anche 'Guch' (Grown up congenital heart).

Come racconta BolognaToday, la storia di Eleonora Miseri comincia nel 1978, 43 anni fa, quando a soli 13 mesi viene sottoposta in Germania ad un delicato intervento cardiochirurgico a cuore aperto che le salverà la vita. Il primo intervento in assoluto lo aveva già subito a tre giorni dalla nascita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I medici avevano pronosticato un'aspettativa di vita molto limitata ma Eleonora, che nel frattempo a 22 anni è diventata madre, ora sta bene. Lo scorso 21 novembre è stata sottoposta a trapianto presso la Cardiochirurgia pediatrica del Policlinico di Sant’Orsola e oggi segue il suo percorso di convalescenza ospite della Casa di Accoglienza ‘Polo dei Cuori' gestita da Piccoli Grandi Cuori.

Grazie ai progressi della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica oggi l’80-85% dei bambini nati con cardiopatia congenita riesce a sopravvivere fino all’età adulta e senza per questo dovere intraprendere viaggi oltre confine. Un risultato fino a poco tempo fa insperabile che porta il numero di Guch ad aumentare costantemente.

"Mi ritengo fortunata - ha spiegato la donna - perché ho capito il vero valore della vita. Anche col mio vecchio cuore ho cercato di vivere al meglio, quello nuovo e' stato un dono. Ora sono felice e spero di tornare presto a casa".