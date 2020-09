Viene eletto sindaco, ma nessuno lo ha mai visto: si dimette dopo 24 ore

Sindaco per un giorno. Eletto lunedì scorso con il 78% dei voti, martedì Vincenzo Scavello, 58 anni, aveva rassegnato già la dimissioni dalla sua carica. Succede a Carbone, comune di 600 abitanti in provincia di Potenza, dove la lista capeggiata da Scavello ha fatto man bassa di consensi sconffigendo la lista rivale (“l’altra Italia”). Il fatto è che, riferisce il ‘Corriere della Sera’, nel paese nessuno conosceva né i candidati né i capilista.

Alla fine la vittoria è andata proprio a Scavello, originario del Messinese, che però - a quanto sembra - a Carbone non aveva mai messo piede.

Scrive il 'Corriere della Sera':

“Già nelle ore immediatamente successive alle elezioni, le ‘voci’ raccolte in paese dicevano che gli eletti si sarebbero dimessi, cosa che si è puntualmente verificata. Le stesse voci sostenevano che le due liste fossero state presentate per garantire permessi dal lavoro ai candidati, per partecipare a una campagna elettorale che nessuno ha visto”.