Elezioni comunali 2021: il paese in cui mariti e mogli si candidano insieme

A Treviglio, nel bergamasco, tre coppie sono scese in campo in vista dell'imminente chiamata al voto

C’è chi si impone di non portare mai il lavoro a casa, e poi sono quelle coppie che non condividono solo la quotidianità, ma anche l’impegno politico. Succede a Treviglio, dove il “ticket di coppia” sembra essere diventato un caso in vista delle imminenti elezioni comunali, in programma a ottobre.

Nel piccolo Comune del bergamasco sono infatti diverse le coppie presenti nelle liste. Ci sono, per esempio, Angelo Oreni e Maria Rosa Corti, sposati da 32 anni, che si sono presentati insieme nella lista civica “Noi Trevigliesi Comuni” a sostegno della candidata di centrosinistra Matilde Tura: "Facciamo tutto insieme - ha detto Oreni, fondatore della lista - In più devo ammettere che in famiglia è sempre stata la più conosciuta. Così quest'anno ne abbiamo parlato e si è convinta. All'inizio era un po' titubante ma ora è più lanciata di me".

Come racconta il Corriere della Sera, anche nelle liste del centrodestra ci sono coppie che corrono insieme: a sostegno del sindaco uscente Juri Imeri ci sono Gianluca Viganò e Antonella Mansueto, iscritti in coppia nella lista Forza Italia-Udc: “Ci siamo sposati nel 2019 e abbiamo percorsi diversi - ha detto Viganò - Io sono il referente dell’Udc a Treviglio da diversi anni mentre lei non è mai scesa in campo. Non ci avevamo ancora pensato a come impostare la campagna elettorale, ma l’idea del ticket di coppia non ci dispiace”.

C’è poi una coppia che corre nella stessa coalizione, ma in formazioni diverse: Francesco Steffanoni e Silvia Odone sono rispettivamente capolista del Movimento 5 Stelle e della lista civica “Treviglio aperta”: “Io sono nel Movimento da tempo - ha detto Steffanoni - lo scorso anno la mia compagna ha voluto mettersi in gioco, ma avendo una sensibilità diversa ha scelto di aderire a una lista civica. L’importante è l’obiettivo finale di far vincere Matilde Tura”.