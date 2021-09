Elezioni comunali Roma: il Comune offre navetta ai disabili, ma sbaglia le date del voto

La gaffe sul portale istituzionale di Roma Capitale, dove è stata pubblicata una comunicazione in merito a un servizio di trasporto per disabili "per le elezioni del 2 e 3 ottobre"

Se ne parla ormai da mesi, se ne dibatte in ogni piazza reale e virtuale di Roma e non solo, ed ecco che a meno di 10 giorni dalle elezioni amministrative, sul sito di Roma Capitale la data del voto è sbagliata.

Il portale di Roma Capitale, come fatto notare da Roma Today, nella sezione dedicata alle notizie indica il 2 e 3 ottobre come data delle elezioni, quando sono in realtà il 3 e 4 ottobre. L’errore è comparso in una comunicazione ufficiale pubblicata il 24 ottobre che riporta l’attivazione di un servizio di trasporto dall’abitazione al seggio per le persone con disabilità: chi ne avesse bisogno può chiamare un numero di telefono per prenotarlo. Iniziativa lodevole, se non fosse che si fa riferimento alle “elezioni del 2 e 3 ottobre”, e cioè sabato e domenica, mentre la tornata elettorale è prevista nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

La svista non è sfuggita, e hanno iniziato a piovere commenti ironici. Tra questi anche quello del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Il Comune ha sbagliato sul sito la data delle elezioni per le amministrative - ha twittato - A scanso di equivoci: non è colpa della Regione, io non c'entro niente. Comunque si vota il 3 e 4 ottobre”.