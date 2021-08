Dramma per Ballack: morto in un incidente in vacanza il figlio di 18 anni

Emilio Ballack, figlio dell'ex calciatore della nazionale tedesca, ha perso la vita dopo uno schianto in quad avvenuto in Portogallo

Tragedia per l'ex calciatore Michael Ballack. Emilio, il figlio 18enne dell'ex centrocampista della nazionale tedesca è morto la scorsa notte a causa di un incidente con il quad. Una tragedia consumatasi a Troia a sud di Lisbona nei pressi della tenuta che il padre ha comprato in Portogallo.Emilio era uno dei tre figli dell'ex calciatore, che durante la sua carriera ha vestito le maglie di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea. Gli altri due figli avuti dalla moglie Simone Lambe sono Louis e Jordi.

Secondo le prime informazioni riportate dalla testata portoghese TVI24, il giovane avrebbe avuto l'incidente in quad mentre si trovava nella tenuta di famiglia: vigili del fuoco e sanitari sono subito intervenuti in suo soccorso, ma per Emilio non c'è stato nulla da fare. Al momento la dinamica dell'incidente e altri dettagli nono sono stati resi noti. Il figlio 18enne dell'ex calciatore era molto attivo sui social, dove negli ultimi giorni aveva postato diverse foto delle vacanze trascorse in Portogallo insieme alla famiglia.