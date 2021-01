“Sono stanco di fingere che le opinioni di chiunque su vaccino e pandemia siano ugualmente valide”

La replica diventata ben presto virale del dottor Eric Burnett alla donna che lo contestava dicendo che l’essere un dottore non lo renderebbe un’autorità in tema di vaccini più di lei

Il dottor Eric Burnett pubblica da tempo su Tik Tok video divulgativi che parlano di medicina, molto seguiti, che però raccolgono spesso i commenti e i messaggi molto duri da parte di complottisti e negazionisti, soprattutto quando si parla di vaccini.

Burnett ha deciso di replicare a uno di questi, con una risposta che in breve tempo è diventata virale.

Una donna lo stava contestando dicendo che essere un medico non lo renderebbe un’autorità in tema di vaccini più di lei: “Solo perché sei un dottore non vuole dire che ne sai più di me su questi vaccini”. Burnett, con molta calma, ha risposto: “Beh Karen (un nome usato per identificare un certo tipo di donna, generalmente di mezza età, presuntuosa, poco informata, ndr), mi dispiace dirtelo ma è proprio così. Ho passato gli ultimi dieci anni e più della mia vita a dedicarmi allo studio della medicina e della scienza".

"Sono stanco di fingere che le opinioni di chiunque sul vaccino e sulla pandemia siano ugualmente valide perché non lo sono”, ha detto Burnett.

La replica del medico alla novax su Tik Tok diventata virale

Il dottore ha spiegato alla commentatrice: “Se condividere delle semplici teorie teorie complottiste riguardo la pandemia e il virus è la prova della tua conoscenza dell’argomento, allora mi stai dando la prova incontrovertibile che ne so certamente più di te”. Le sue opinioni, ha ribadito Burnett, sono basate su esami medici e studi clinici controllati, pubblicati e sottoposti a peer review su riviste mediche importanti, al contrario delle opinioni che Karen e altri come lei si formano sui social media.

“La tua opinione si basa su un meme cospirazionista di QAnon condiviso da un tuo cugino alla lontana scientificamente analfabeta che ti ha detto che il vaccino ti trasformerà in un panino con melanzane parmigiano”

“Le opinioni non sono uguali”, ha puntualizzato Burnett, continuando a rivolgersi alla donna. “La tua intransigenza, la tua testardaggine, la tua incapacità di imparare qualcosa di nuovo sul mondo che ti circonda non è un distintivo d'onore o qualcosa di cui essere orgogliosa. È imbarazzante”.