Il bellissimo messaggio di Eriksen alla bambina malata di cuore

"Ciao Evie, sono Christian". Quel Christian è Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter che nelle scorse ore ha deciso di mandare un video messaggio alla piccola Evie, una bambina inglese di 9 anni malata di cuore e sua grande fan. La bambina dovrà operarsi per l'impianto di un pacemaker e il calciatore danese - colpito da un arresto cardiaco durante lo scorso Europeo - ha voluto farle sentire tutta la sua vicinanza.

"Grazie per la bella lettera, l'ho letta stasera. Spero che tu ti senta a tuo agio e sicura di iniziare il tuo intervento chirurgico", sono le parole del calciatore, al momento ancora fermo in attesa che gli esami medici dicano se potrà salutare il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato dopo il malore e tornare a giocare.

"L'ospedale non è mai divertente, ma sono sicuro che i dottori sanno cosa stanno facendo e ti aiuteranno", ha continuato il centrocampista nerazzurro. Che poi ha concluso con uno sguardo al futuro: "Sono sicuro che dopo tornerai alla vita normale molto rapidamente. Lo so, perché ci sono tornato anche io. Volevo solo augurarti il meglio, spero di poterti incontrare in futuro".

Evie ha 9 anni, ha subìto un arresto cardiaco, dovrà essere operata per inserire un pacemaker. Evie adora #Eriksen, #Eriksen le ha mandato un messaggio di incoraggiamento: “Tornerai alla tua vita normale molto presto. Come ho fatto io”.



Christian #Eriksen è una bella persona. pic.twitter.com/YmXdqNZA1D — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 9, 2021