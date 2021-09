Parla il ragazzo escort del caso Morisi: "La droga dello stupro l'ho avuta da lui"

"Quella notte a casa di Luca Morisi mi ha distrutto la vita". Queste le parole del ventenne romeno coinvolto nella vicenda che vede indagato per cessione di stupefacenti Luca Morisi, l'ex guru della comunicazione social della Lega.

In un'intervista esclusiva a Repubblica (che titola riportando un suo virgolettato: "La droga dello stupro l'ho avuta da lui"), il giovane, identificato con le iniziale P.R., ha detto: "Eravamo in tre nella cascina con me anche un mio amico connazionale, siamo stati contattati via web. Sono un modello ma per necessità faccio anche l'escort. Il compenso era di 4mila euro per una giornata". Questa la sua versione di quanto accaduto la sera del 14 agosto: "A un certo punto mi sono sentito molto male a causa delle sostanze assunte, sono scappato dall'abitazione e ho chiamato i carabinieri".

Il ventenne, che sarebbe già tornato in patria, ha aggiunto: "Con me ho prove, foto e messaggi che dimostrano che tutto ciò che vi dirò è la verità".