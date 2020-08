Beirut, l'esplosione davanti agli occhi: "Sangue e macerie ovunque"

Eleonora Carrai è un'imprenditrice che vive e lavora a Milano e che si trovava a Beirut insieme al marito libanese durante il disastro di martedì 4 agosto. Ai colleghi di MilanoToday racconta i momenti drammatici dell'esplosione vissuti nella capitale del Libano.

"Abbiamo sentito l'hotel tremare, come in un terremoto, poi l'esplosione ci ha sbalzato contro il muro. La prima cosa che abbiamo pensato è stata quella di fuggire dal palazzo - racconta Eleonora -. Eravamo al 12° piano e avevamo paura ci potessero essere dei crolli. Non sapevamo ancora cosa fosse successo, ma man mano che scendevamo ci rendevamo conto della gravità della situazione. C'erano sangue e macerie. Per la strada le persone fuggivano in tutte le direzioni".

L'imprenditrice italiana racconta poi di aver lasciato la città per raggiungere i genitori del marito fuori Beirut. "Finora ne abbiamo sentite di tutti i colori riguardo alle cause, ma sembra che possa essersi trattato di un attentato - dice -. I media locali parlano addirittura di un attacco aereo. Noi ora stiamo organizzando il ritorno in Italia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.