Esther, la blogger scomparsa da 10 giorni sui Pirenei

La 37enne, esperta escursionista, era partita per un giro in solitaria al confine tra Francia e Spagna, ma di lei si sono perse le tracce dal 22 novembre

Da ormai 10 giorni non si hanno più notizie di Esther Dingley, una escursionista britannica di 37 anni, nota anche per il blog in cui raccontava i suoi viaggi. La ragazza stava affrontando un giro in solitaria sui Pirenei, tra la Spagna e la Francia, ed è stata avvistata per l'ultima volta lo scorso 22 novembre mentre si trovava vicino al confine, nel Luchonnais, a Pic de Sauvegarde.

Le nevicate degli ultimi giorni hanno costretto i soccorsi ad interrompere le ricerche ma il suo compagno di vita e di viaggi, Dan Colegate, non si dà per vinto. L'uomo la aspettava in una fattoria in Guascogna, sarebbe dovuta tornare il 25 novembre, ma di lei non vi è più traccia.

Come riporta la Bbc, è difficile che sia stata vittima del maltempo, ma è possibile anche che abbia avuto un incidente. Eppure Esther era abituata ad affrontare delle escursioni in solitaria, era esperta e non era la prima volta che si cimentava in una sfida del genere.

È stato lanciato anche un appello per la ricerca di eventuali testimoni, ma fino ad ora, neanche le ricerche con l'elicottero hanno dato esito positivo. Il fidanzato Dan continua a sperare e a cercare: ''Ho bisogno di riaverla con me, non posso far fronte all'alternativa - ha scritto su Facebook - Esther è una persona meravigliosa. Credo nel potere del pensiero positivo e io in questo momento mi aggrappo a tutto quello che mi può aiutare a ritrovarla''.