Eugene Goodman, l’agente di polizia “eroe di Capitol Hill”

Di fronte a se aveva una folla inferocita. Alle sue spalle il corridoio che porta agli uffici del Senato. L'agente Eugene Goodman è riuscito a deviare gli assaltatori che si erano fatti strada fino al cuore dell’edificio durante l’assalto al Campidoglio a Washington, diventato un vero e proprio eroe. Un video, diffuso dal giornalista dell’HuffPo Igor Bobic mostra Goodman mentre riesce ad allontanare la folla, facendosi inseguire su una rampa di scale e deviandola nella direzione opposta, dando il tempo alla polizia di intervenire e chiudere le porte degli uffici del Senato, come ha ricostruito il Washington Post.

Nel video si vede Goodman fronteggiare l’uomo in testa al gruppo di assalitori, che indossa una maglietta ispirata alle teorie complottiste di QAnon. Mentre viene inseguito dall’uomo - Doug Jensens, in seguito identificato e arrestato - e dagli altri assalitori, Goodman urla “secondo piano” via radio, per allertare gli altri agenti di polizia e chiedere rinforzi.

Eugene Goodman, l'eroe di Capitol Hill

Officer Eugene Goodman stopped a mob of white rioters from entering the chambers of the United States Senate.



At this perilous moment in our nation’s history, he was the one person standing between democracy and the rule of tyrants.



(Photo Credit: New York Times) pic.twitter.com/vTjvVp9SLe — Christopher J. Hale (@chrisjollyhale) January 10, 2021

Il gesto di Goodman - un afroamericano, di fronte ai sostenitori bianchi di Trump che hanno assaltato Capitol Hill - è stato celebrato da diversi membri del Congresso, che ora chiedono per lui la medaglia d’onore del Congresso. “Mentre la mafia fascista di Trump saccheggiava il Campidoglio degli Stati Uniti, questo coraggioso ufficiale dell'USCP (United State Capitol Police, la polizia del Campidoglio, ndr) ha tenuto lontani i sanguinari rivoltosi dall'aula del Senato e ha salvato le vite di coloro che erano all'interno", ha scritto il membro del Congresso Bill Pascal su Twitter.

“Mercoledì scorso, ero nell’aula del Senato quando l'agente Eugene Goodman ha portato una folla inferocita lontano da essa con un grande rischio personale. La sua rapidità di pensiero e la sua azione decisiva quel giorno probabilmente hanno salvato delle vite, e gli dobbiamo un debito di gratitudine", ha scritto il senatore Bob Casey lunedì.

Cinque persone, incluso un agente di polizia, sono morte durante l’assalto al Campidoglio.