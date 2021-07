"Non fare il vaccino è stato l'errore più grande della mia vita"

"Andavo in palestra, pedalavo, camminavo e correvo. Dato che ero forte e in salute non pensavo di averne bisogno". la storia di Faisal Bashir, un 54enne in ottima forma, che aveva rifiutato "con arroganza" il vaccino.

Nel Regno Unito il numero di pazienti in cura per Covid-19 è in forte aumento soprattutto a causa di chi ha scelto di non essere vaccinato. E in molti se ne pentono soltanto sul letto delle terapie intensive. Il dottor John Wright tiene una sorta di diario di quello che vede nelle corsie d'ospedale a alla Bbc ha raccontato la storia di Faisal Bashir, un 54enne in ottima forma, che aveva rifiutato "con arroganza" il vaccino.

"Andavo in palestra, pedalavo, camminavo e correvo. Dato che ero forte e in salute non pensavo di averne bisogno. Ciò significava anche che se si fosse rivelato non sicuro non avrei corso alcun rischio. Ma la verità era che non potevo evitare il virus. Mi ha ancora preso. Non so come o dove".

Faisal è stato dimesso mercoledì dopo una settimana in ospedale a ricevere ossigeno e desidera ora avvertire gli altri di non commettere il suo errore. "Quello che ho sperimentato in ospedale - la cura e l'esperienza - mi umilia" chiosa. Come spiegano i dati inglesi (già nel pieno della quarta ondata di coronavirus indotta dalla variante delta), la protezione indotta dalla doppia dose di vaccino scongiura nella maggior parte dei casi rischi di serie complicazioni.