Il Covid le strappa in poche settimane il compagno e tre parenti: "Contagiati in due ore alla cena di Natale"

Una famiglia falcidiata dal Covid-19. Tracy Latham di Mackworth, Derby, in Inghilterra, piange i quattro cari morti dopo essere stati contagiati dal virus durante il pranzo di Natale. Anche un altro parente è stato gravemente malato. Le vittime sono il suo partner, Darren Fisher, 48 ann, i genitori di lui e uno zio. Il 25 dicembre erano state allentate per un singolo giorno le restrizioni, e ci si poteva incontrare con tutte le cautele del caso.

Tracy Latham ha perso quattro cari in un mese per il Covid

Tracy e il compagno sarebbero dovuti convolare a nozze a luglio 2021 dopo 12 anni insieme. Darren ha aiutato a crescere tre dei figli che Tracy aveva avuto da una precedente relazione.

Il contagio sarebbe avvenuto - anche se la certezza non si potrà mai avere - durante quella visita di Darren a casa dei suoi genitori per sole due ore (Tracy non era andata per prudenza). Gli anziani Pat e David Fisher, di 79 e 82 anni, e un altro membro della famiglia, che aveva poco più di 70 anni, sono poi risultati tutti positivi alla malattia. Anche Darren giorni dopo ha iniziato a sentirsi male: poi il ricovero, la terapia intensiva e il decesso al Royal Derby Hospital . Tutti e tre sono morti e un altro degli zii di Darren, Geoffrey, anche lui contagiatosi, è ancora convalescente. Pat aveva il diabete. Le altre vittime non avevano problemi di salute pregressi.

Tracy Latham sostiene che il primo ministro Boris Johnson abbia "le mani sporche di sangue" per aver allentato le restrizioni durante le feste: "Il governo non ha fatto abbastanza". La donna, che non è in grado di lavorare a causa di una condizione di salute precaria, racconta di essere devastata dalla scomparsa dei quattro stretti familiari in così poco tempo.