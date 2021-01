Il ragazzo con 27 mamme e 149 fratelli e sorelle

La famiglia record del 19enne Merlin Blackmore, nato e cresciuto in una setta mormone in Canada: il giovane è diventato una star su TikTok raccontando la sua esperienza a dir poco singolare

Lui si chiama Merlin Blackmore, ha 19 anni ed è diventato una star sul social network TikTok raccontando l'esperienza di vivere in una famiglia più che allargata: il giovane infatti ha soltanto un padre, ma ben 27 ''mamme'' e 149 tra fratelli e sorelle. Nato e cresciuto in una setta mormone fondamentalista in Canada, la sua particolare condizione familiare è emersa soltanto quando Merlin si è iscritto alla scuola pubblica, all'età di 16 anni. Ora che ha lasciato la setta e si è trasferito negli Stati Uniti, Merlin ha iniziato a raccontare la sua storia sui social

Il 19enne ha spiegato al Daily Star di aver scoperto al liceo di far parte di un 'caso' eccezionale: "Stavo studiando le leggi del nostro Paese, e ho trovato la legge contro la poligamia, e un intero capitolo era dedicato alla mia famiglia, la famiglia Blackmore". Il padre del giovane, il 64enne Winston Blackmore, è infatti stato condannato a 6 mesi di reclusione nel 2017.

Dei 149 fratelli, soltanto sette sono carnali per Merlin, ossia condividono entrambi i genitori. Con i restanti 142 il legame è rappresentato dal padre. Inoltre, esistono alcuni che superano i 50 anni di età, mentre il più giovane meno di un anno. Nonostante la numerosa prole, soltanto 22 delle 27 mogli hanno messo al mondo dei bambini. La famiglia Blackmore, che si riunisce in grandi occasioni, come ad esempio la festa del Ringraziamento, vive come una comunità separata, con una scuola a sé e regole particolari: ad esempio, i bambini nati nello stesso anno condividono la prima lettera del nome. Infine, per fare una distinzione, i giovani chiamano Mum la mamma naturale e Mother le altre.