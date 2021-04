Ferie al posto del lockdown: il piano della Russia per bloccare il Covid

Quattro giorni di ferie per evitare una nuova chiusura totale: consigliato dalle autorità sanitarie, il presidente russo Vladimir Putin ha stabilito un nuovo piano per contenere i contagi: unire due ponti con dei giorni di ferie per diminuire drasticamente gli spostamenti. Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, interpellato dall'agenzia stampa russa Tass, ha precisato che la decisione non comporta l'introduzione di una nuova chiusura totale: "No, non si parla di lockdown".

Russia, ferie al posto del lockdown: il piano

Ma come funziona il piano di Putin? In Russia erano già previsti due ponti di festività, tra l'1 e il 3 maggio, e tra l'8 e il 10 maggio. Con questa misura, il governo ha di fatto allungato le ferie. Secondo l'agenzia di stampa belga La Libre, a proporlo era stata la direttrice dell'agenzia sanitaria russa, Anna Popova, che ha lanciato l'allarme su una situazione epidemiologica che non tende a migliorare, anzi: "La situazione è praticamente stagnante e in alcune regioni potrebbe diventare più complicata", ha spiegato. Secondo Popova, un mega ponte festivo di 10 giorni limiterebbe gli spostamenti sui mezzi pubblici e turistici, riducendo di conseguenza la circolazione del virus.

Putin: "Immunità di gregge in autunno"

Dallo scorso mese di gennaio la Russia ha deciso di allentare le misure restrittive e di tornare gradualmente alla normalità, ma nelle ultime settimane i contagi sono aumentati. Putin ha difeso la scelta e di recente ha annunciato che il Paese dovrebbe raggiungere l'immunità di gregge grazie ai suoi vaccini di casa, a partire dallo Sputnik V. La vaccinazione della popolazione russa, tuttavia, è ancora in ritardo. All'inizio di questa settimana, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha detto chiaramente che senza un'accelerazione nelle vaccinazioni almeno degli anziani, il rischio di un nuovo lockdown è dietro l'angolo. Nella capitale russa da giorni le nuove infezioni quotidiane si aggirano in media sulle 2mila.

Attualmente, la media giornaliera in Russia parla di circa 9mila nuovi casi, mentre i dati sui decessi divergono nettamente a seconda delle fonti: il governo ha riconosciuto venerdì 107.501 morti, mentre l'agenzia di statistica Rosstat ne aveva individuati almeno 224.000 a fine febbraio, il che porrebbe la Russia tra i Paesi più colpiti al mondo dal virus.