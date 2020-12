La festa di Natale con il carro della birra finisce in rissa: interviene la polizia

Una festa di Natale in piena pandemia. La polizia tedesca ha fatto irruzione nella sede di un'azienda dove era in corso una festa natalizia in violazione delle norme anti-Covid-19 che limitano a cinque il numero massimo di persone che possono riunirsi: gli agenti, allertati da due ospiti, che avevano denunciato il party illegale, si sono trovati davanti numerose persone e una festa in piena regola - con tanto di carro della birra - degenerata sembrerebbe in rissa.

Come riporta il quotidiano tedesco Swp, all'arrivo dei poliziotti a Quierschied, vicino al confine con la Francia, molti dei presenti hanno tentato di nascondersi, uno ha approfittato della presenza degli agenti per denunciare un collega per aggressione.