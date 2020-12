La mega festa di Natale contro tutte le norme anti-covid

Arrivano da Bronte Beach, famosa spiaggia di Sidney, in Australia, le immagini di un party natalizio a cui hanno partecipato centinaia di persona, la maggior parte senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale.

Secondo quanto riporta il quotidiano The Australian, la polizia antisommossa è stata costretta ad intervenire per disperdere la folla di cittadini, accorsi a centinaia per festeggiare il Natale, nonostante l'aumento dei contagi da coronavirus registrato in città nelle ultime settimane.

Foto e video sono diventati virali sui social, con la folla in festa, senza distanziamento, senza mascherina e in barba alla pandemia.

It’s time ALL backpackers were sent home #BronteBeach



This is not acceptable.....time to shut the gate if they are going to risk us since a new strain of Covid was discovered in Sydney #auspol pic.twitter.com/iU7z6oJWHa