''Mio figlio è autistico, è il suo compleanno e non ha amici'': l'appello del papà conquista i social

È diventato virale suTwitter il post di un papà britannico di un ragazzo autistico, che nel giorno del suo compleanno si è rivolto ai social in cerca di sostegno: "Mio figlio Daniel per il suo 15esimo compleanno ha espresso due desideri: guidare l'auto e avere amici. Aiutatemi". Un appello che non è rimasto inascoltato, anzi, ha conquistato anche alcune star del cinema come Mark Hamill e Russel Crowe, oltre a raccogliere auguri e commenti da oltre 122mila utenti.

''Una cosa incredibile'' ha commentato al Nottingham Post Kev Harrison, il 52enne inglese di Arnold, che è rimasto sorpreso da questa ondata di solidarietà.''Daniel è impazzito di gioia – ha raccontato ai media britannici - lui frequenta una scuola per bambini con bisogni speciali, gioca in cortile da solo, non ha amici e finora è stato invitato a solo tre feste di compleanno. Quando ha visto tutti quei tweet ha iniziato a saltare''.