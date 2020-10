Il negozio chiude e svende: assembramento mostruoso e maxi fila (anche sotto la pioggia)

Scene incredibili sabato mattina fuori da "Zodio" al centro commerciale di Rescaldina (Milano), la catena di negozi di articoli per la casa che nei giorni scorsi ha annunciato la serrata dei suoi tre negozi milanesi, a Rozzano, Busnago e proprio Rescaldina. In vista della chiusura, il locale ha lanciato una liquidazione con sconti al 70% su tutta la merce presente in magazzino e la risposta dei clienti non si è fatta attendere.

Dopo un primo assalto già avvenuto venerdì mattina - quando è partita l'offerta -, sabato davanti all'ingresso si sono viste file mostruose con i clienti per nulla scoraggiati dalla pioggia. La coda ha raggiunto centinaia e centinaia di metri di lunghezza con le persone assembrate fino al parcheggio, tutte con la mascherina regolarmente indossata ma tutte abbastanza vicine. Segnalato anche l'intervento dei carabinieri e della security del centro commerciale per tenere sotto controllo la situazione.

Zodio, che alla Auchan di Rescaldina sarà sostituita dall'Ikea, chiuderà ufficialmente i battenti dal prossimo 1 novembre. Inevitabilmente sono scattate le procedure di licenziamento per tutti i lavoratori, con i sindacati già allertati e pronti a intervenire. Soltanto nel punto vendita nel centro commerciale sarebbero più di venti i dipendenti il cui futuro è quanto mai appeso a un filo.