Firenze, ecco perché la donna fermata senza mascherina vuole querelare i vigili urbani

Non ci sta e passa al contrattacco. La donna fermata l’altro ieri dalla Polizia Municipale in piazza della Repubblica a Firenze per non aver indosso la mascherina, avrebbe intenzione di querelare i vigili urbani per maltrattamento di animali. Non solo. Secondo "La Nazione" i suoi legali, Edoardo Polacco e Guglielmo Mosutto, hanno chiesto anche l’immediata "sospensione dal servizio dei vigili implicati" nell’intervento da loro giudicato eccessivamente “cruento”.

Il caso della donna fermata senza mascherina a Firenze: i fatti

L’episodio è avvenuto in via Pellicceria, nel centro storico di Firenze, dove alcuni agenti di Polizia Municipale, in servizio per far rispettare le norme di contenimento, avevano avvicinato la signora chiedendole di indossare il dispositivo di protezione. Per tutta risposta la donna aveva però iniziato a dare in escandescenze rifiutandosi di fornire le proprie generalità ed era stata poi ammanettata dagli agenti della Locale, mentre alcuni dei presenti chiedevano agli agenti di lasciarla andare. La scena è stata ripresa con dei telefoni cellulari ed è diventata virale con commenti ingiuriosi all'indirizzo della polizia cittadina.

Firenze, perché la donna denunciata vuole querelare gli agenti della Locale

La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di fornire le generalità e rischia una multa da 400 a 1000 euro. Ma a giudizio dei suoi legali, la realtà è un’altra. La donna, una casalinga "completamente incensurata", sottolineano, è stata "circondata da un nugolo di vigili urbani, poi lungamente immobilizzata per un braccio, spinta contro una macchina e ammanettata". E stando alla loro versione anche le immagini finite sui social sono lì a certificare "il comportamento sempre civile della signora, nonostante il gravissimo shock subito dalla stessa e ancor più dal suo cane, fortemente impaurito dall'operazione” e che “le è stato strappato dalle mani al momento dell'ammanettamento". Proprio per questo gli avvocati sarebbero intenzionati a sporgere querela per maltrattamento di animali.