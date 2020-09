Chat di estrema destra tra le forze dell'ordine, sospesi 29 agenti di polizia in Germania

Sui loro cellulari giravano foto di Adolf Hitler e immagini di deportati alle camere a gas, simboli nazisti e riferimenti all'estrema destra. Ventinove agenti tedeschi sono stati sospesi nel land del Nord Reno-Vestfalia dopo la scoperta di almeno 5 gruppi privati su WhatsApp – due almeno attivi da diversi anni - sui quali venivano condivisi questi contenuti. Il capo della polizia regionale di Essen, Frank Richter, si è detto scioccato dal fatto che nessuna delle persone coinvolte avesse mai denunciato ai propri superiori che su quei telefoni venissero distribuite le immagini.

Circa duecento agenti sono stati impegnati in una trentina di perquisizioni tra abitazioni private e centrali di polizia a Essen e nelle città di Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Moers e Selm, secondo i pubblici ministeri di Duisburg.

L'indagine sulle chat di estrema destra tra la polizia nel Nord Reno-Vestfalia

Il ministro degli interni del land, Herbert Reul, ha definito quanto accaduto una "vergogna" che ha macchiato le forze di polizia dello Stato. "Gli estremisti di destra e i neonazisti non hanno posto nelle forze di polizia del Nord Reno-Vestfalia. All'inizio non volevo credere che esistesse davvero una cosa del genere - ha fatto sapere il ministro Reul - Presto sarà nominato un commissario speciale per le indagini" .

"La polizia deve essere neutrale e tenere sempre i piedi per terra sul terreno delle libertà democratiche", ha detto il portavoce regionale del sindacato di polizia DPolG ."La battaglia contro l'estremismo di estrema destra appartiene al dna della polizia", ha detto il vicesegretario regrionale del sindacato GdP, Michael Maatz, che ha aggiunto: "Il fatto che ci siano, tuttavia, agenti che condividono contenuti xenofobi e di estrema destra in chat di gruppo è intollerabile".