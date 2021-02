L'impressionante foto panoramica da Marte

La NASA ha rilasciato mercoledì 24 febbraio una spettacolare foto panoramica di Marte scattata da Perseverance nell'area in cui è atterrato la scorsa settimana. La foto, ricostruita da diverse singole istantanee scattate dal veicolo, mostra la cresta del cratere Jezero, che secondo gli scienziati conteneva un lago profondo in cui scorreva un fiume circa 3,5 miliardi di anni fa. Il rover ha effettuato 142 scatti a 360 gradi con le telecamere ad alta definizione.

E' il primo panorama a 360 gradi ripreso da Mastcam-Z, una coppia di telecamere zoomabili a bordo del rover Perseverance Mars della NASA (clicca sull'immagine del tweet per vedere la foto panoramica nella sua interezza)

Annotated versions of the Perseverance 360-degree panorama include a scale bar and close-ups of rock features seen in the distance https://t.co/Nilh4ibKsO pic.twitter.com/9TLdJrBWwC