Fotografano il voto in cabina elettorale ma un dettaglio li tradisce: finisce male

Hanno cercato di fare la "furbata" illegale, ma non sono stati così "svegli" da mettere almeno il telefono in modalità silenziosa ed evitare il classico suono di quando viene scattata una foto. Due persone sono state denunciate a Matera dai carabinieri per aver violato il segreto dell'urna elettorale e aver fotografato il proprio voto per il turno di ballottaggio delle comunali.

I protagonisti della brutta vicenda sono due residenti, di 65 e 58 anni: hanno violato il divieto di portare il cellulare all'interno della cabina elettorale, in entrambi i casi nel plesso scolastico in via Marconi, il primo in mattinata mentre il secondo in serata. Il presidente e gli scrutatori della sezione hanno udito l'inconfondibile clic del cellulare ed hanno avvisato le forze dell'ordine presenti nel plesso scolastico.

I carabinieri hanno constatato che entrambi avevano fotografato la propria espressione di voto sulla scheda elettorale. Di conseguenza le schede, non ancora introdotte nell'urna, sono state annullate.

Che cosa si rischia fotografando il proprio voto

Dentro la cabina non si può entrare con il telefono cellulare. La legge è stata fatta per evitare i voti di scambio. Cioè, semplificando al massimo: mando la foto della mia scheda a un candidato per dimostrargli di avere votato per lui e così posso chiedere un favore in cambio. La legge vieta l'introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l’espressione del voto.

Commette un illecito l'elettore che introduce uno smartphone (o una macchina fotografica) nel seggio per fare uno scatto alla propria scheda, indipendentemente dal fatto che questa venga o meno postata sui social, o fatta circolare in altro modo. Si rischia grosso: si corre infatti il pericolo di incorrere in una condanna da uno a sei mesi, e anche in un’ammenda che va dai 300 ai 1000 euro.