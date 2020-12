Una frana ha travolto un villaggio alle porte di Oslo: un migliaio di evacuati

Sono 26 le persone disperse dopo che un'enorme frana ha colpito la città di Ask/Gjerdrum, nel sud della Norvegia. Le condizioni instabili del terreno rendono più difficili gli sforzi di ricerca, al momento possibili solo dall'alto. La frana sarebbe ancora in movimento e 14 case sarebbero già state distrutte. Ordinata l'evacuazione di massa: già 700 le persone evacuate. 9 le persone ferite, una gravemente.

A massive #landslide has hit the Norwegian municipality of #Gjerdrum sparking mass evacuation. It's believed heavy precipitation may have made the soil unstable. ❄️Heavy snow is expected to ease in the area this evening. #Norway pic.twitter.com/EZT6rFah3N — BBC Weather (@bbcweather) December 30, 2020

Tutto è iniziato m ercoledì mattina quando la polizia è stata allertata per la frana che ha coinvolto numerose case del villaggio di Ask, nel comune di Gjerdrum. Circa 200 persone sono state evacuate dall'area per timore di ulteriori smottamenti. Sul posto sono state anche inviate circa 40 ambulanze.

Il portavoce della polizia Roger Pettersen ha detto all'emittente pubblica norvegese NRK che non c'erano segnalazioni iniziali di persone scomparse, ma i funzionari non potevano escludere che alcuni residenti potessero essere stati negli edifici crollati.

''Si tratta di persone che hanno un indirizzo e una residenza all'interno della zona rossa, nel sito della frana'', ha detto ai giornalisti Roger Pettersen, capo delle operazioni di soccorso della polizia. ''Qualcuno potrebbe essere riuscito a fuggire - ha aggiunto - ma potrebbero esserci ancora persone all'interno dell'area colpita dalla frana''.

"Fa male vedere come le forze della natura hanno devastato Gjerdrum", ha twittato il primo ministro norvegese Erna Solberg. L'area intorno al villaggio è nota per la cosiddetta "argilla rapida"- un tipo di argilla che può cambiare da solida a liquida - e in precedenza erano state segnalate numerose frane nella regione.