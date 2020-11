Fucking, il paesino che ha deciso di cambiare nome

Addio Fucking, il paesino austriaco cambia nome in Fugging. Il motivo? Da molto tempo ormai, ma soprattutto negli ultimi anni a causa dell'avvento di internet, erano tanti i visitatori che arrivavano soltanto per scattare una foto con il cartello all'ingresso del paese, per poi ironizzare sul significato inglese della parola. Dal 1° gennaio 2021 tutto questo avrà fine: come spiega Die Presse, il consiglio comunale ha infatti deciso per il cambio di nome, che verrà applicato a partire dal prossimo anno. L'intento dell'amministrazione (e la speranza dei cittadini) e di porre fine all'imbarazzo.

Fucking, che tra poco più di un mese diventerà Fugging, è un paesino di circa cento abitanti che si trova a 350 km da Vienna, in Austria. Nonostante sia un luogo molto caratteristico è finito spesso sulla tabella di marcia soltanto per il suo nome bizzarro che, ovviamente, per i suoi abitanti non ha alcun significato particolare, ma per il resto del mondo ricorda un insulto in lingua inglese. L'iter per il cambio di nome non è stato certo una passeggiata: c'è voluto molto tempo per trovare la maggioranza utile per procedere.