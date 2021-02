Mamma trovata morta in casa: “Uccisa dai figli piccoli che giocavano con una pistola presa dalla borsa”

Una giovane donna di 25 anni, Gabriel Alexis Henderson, è stata trovata morta in casa, uccisa da un colpo di pistola. Secondo la polizia, a sparare sarebbero stati i suoi bambini piccoli, dopo aver trovato una pistola nella sua borsa. La tragedia a Cornelius, nello stato della Carolina del Nord, negli Stati Uniti.

Secondo i media locali, la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di una sparatoria in un complesso di appartamenti tra Meridian Street e Catawba Avenue. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la 25enne morta in una delle camere da letto, con una piccola pistola semi-automatica sul letto vicino a lei. Dopo aver ascoltato alcuni testimoni, la polizia è arrivata a quella che definisce l’unica conclusione possibile: in casa con Gabriel Alexis Henderson c’erano soltanto i suoi cinque figli.

Gabriel Alexis Henderson, la mamma trovata morta in casa: "Uccisa accidentalmente dai figli con un colpo di pistola"

Secondo gli investigatori, quattro dei suoi figli erano con lei in camera al momento della tragedia mentre solo il maggiore si trovava in un’altra stanza. Per la polizia, uno dei bambini avrebbe trovato la pistola nella borsa della madre, dalla quale sarebbe quindi partito un colpo accidentale che ha raggiunto e ucciso la donna e ferito anche il fratellino più piccolo.

Per Gabriel Alexis Henderson non c’è stato niente da fare ed è stato dichiarata morta sul posto dal personale sanitario intervenuto sul luogo della tragedia. Il bambino ferito è stato trasportato in ospedale a Charlotte, dove si trova ricoverato ma non è in pericolo di vita.

L'appello della polizia dopo la morte della giovane mamma: "Tenere le armi lontano di bambini"

Nomi ed età dei minori coinvolti, insieme a qualsiasi altro ulteriore dettaglio che potrebbe identificarli in alcuni modo, non saranno diffusi, ha fatto sapere la polizia di Cornelius in un comunicato. “Sappiano che i bambini non sempre riescono a distinguere tra una pistola vera e una giocattolo”, ha detto Jennifer Thompson, capitano della polizia di Cornelius, secondo quanto ritratto da Wcnc, ricordando come tragedie come questa siano un monito per tutti. “Per legge le pistole devono essere tenute lontano dalla portata dei bambini. Devono essere scariche e chiude a chiave”, ha ribadito Thompson.

Gabriel Alexis Henderson viene definita dai vicini una madre amorevole, sempre pronta a dare una mano e a prendersi cura anche degli altri bambini della comunità. “Era fantastica, aiutava tutti. Mi ha aiutato molto perché avevo dei bambini, si è sempre occupata di loro quando io lavoravo e avevo bisogno di lei”, ha raccontato una di loro alla rete locale Wsoctv. “Era davvero una brava mamma, che ha lavorato tanto per essere la migliore possibile”.