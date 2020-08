Gatto si perde durante la vacanza con i padroni in Val di Susa: ritrovato in Francia dopo 20 giorni

Arriva dal Nord Italia la storia di Shir Khan, il gatto che, in vacanza con i suoi padroni sulle montagne olimpiche, si è smarrito, valicando addirittura il confine. Il bellissimo felino di razza bengala nelle ultime settimane ha vissuto un'avventura incredibile. Abituato a seguire i suoi padroni residenti in Svizzera, nei loro viaggi in giro per il mondo, a fine luglio è saltato in macchina per accompagnarli in villeggiatura a Oulx, in Val di Susa.

Lo scorso 24 luglio, durante un'escursione con i padroni alle quali partecipava regolarmente, non ha più fatto ritorno. Forse disorientato dalla boscaglia o distratto durante l'inseguimento di qualche piccola preda, il micio è scomparso lasciando i suoi umani in preda alla disperazione. Nei giorni seguenti la famiglia non ha fatto che cercarlo in tutta la valle, esplorando ogni angolo e chiedendo in giro, ma di Shir Khan nessuna traccia.

Come racconta TorinoToday, gli svizzeri sono tornati a casa dopo aver sporto denuncia di smarrimento, diffondendo diversi appelli sui social garantendo anche una ricompensa in denaro a chi avrebbe ritrovato il loro fedele amico a quattro zampe.

Ad avvistare il micio il 4 agosto presso il forte di Foens tra Oulx e Bardonecchia, un motociclista che però non era a conoscenza della sua storia, e poi, per tanti giorni, il nulla. Fino al miracolo di Ferragosto. Sabato 15, Sébastien Renaud ha infatti pubblicato su Facebook la foto di un gatto bengala ritrovato e soccorso in Francia, a Nevache, a circa 30 km da Oulx.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ed era proprio Shir Khan, come assicurava il microchip: visibilmente dimagrito, stanco ma vivo, dopo 20 giorni di vagabondaggio sulle montagne, e in buona salute. E come in tutte le favole che si rispettino è arrivato quindi il lieto fine: i padroni del micio sono subito partiti dalla Svizzera per recuperare e riabbracciare il loro amico.