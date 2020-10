La casa è un ''inferno di fuoco'': il gatto si salva così

Lo straziante salto nel vuoto di un gatto ripreso da alcuni passanti durante un incendio in un appartamento di Harlem, a New York (Stati Uniti)

Arrivano dagli Stati Uniti le immagini della fuga straziante di un gatto da un violento incendio avvenuto in un appartamento di Harlem, a New York. Mentre il fuoco divampava all'interno dell'immobile, alcuni passanti hanno assistito senza poter fare nulla all'agonia di un gattino, intrappolato sul cornicione della finestra, con dietro una stanza devastata dalle fiamme.

I poliziotti e i vigili del fuoco, giunti sul posto per domare l'incendio, non hanno potuto fare altro che tendere le mani verso il felino, sperando che trovasse il coraggio di saltare. Alla fine, mentre era aggrappato ad una sporgenza e le fiamme dietro di lui erano sempre più alte, il felino è riuscito a saltare dalla finestra: atterrando in piedi e scappando immediatamente.

Soltanto in quel momento i paramedici sono riusciti ad avvicinarlo e prestare le cure necessarie al micio, che ovviamente era spaventato e ustionato.

Secondo quanto riporta Tmz, l'incendio sarebbe stato provocato da un uomo ricercato per violenza domestica che, messo alle strette dalle forze dell'ordine, aveva deciso di barricarsi nel suo appartamento e darlo alle fiamme. Anche due bambini, rimasti intrappolati nell'edificio durante il rogo, sono stati salvati dai pompieri. Due poliziotti sono rimasti feriti durante l'incendio, mentre il ricercato è finito in manette.