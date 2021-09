Gatto precipita nel vuoto allo stadio: il salvataggio è memorabile

Poteva finire male, ma la prontezza dei tifosi ha evitato il peggio. Un piccolo gattino è stato salvato all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens dopo essere precipitato da uno degli anelli della struttura. Come mostra il video in basso, il felino era rimasto penzoloni nel vuoto. Ha provato ad aggrapparsi disperatamente ad un telo in tessuto sulla ringhiera, qualche tifoso ha provato ad aiutarlo, ma alla fine non c'è stato verso di riportarlo sugli spalti e il gatto ha dovuto cedere.

Per fortuna l'atterraggio è stato morbido. La bandiera a stelle e strisce srotolata da Craig Cromer e da sua moglie Kimberly si è rivelata salvifica per il povero micio. Il pubblico ha accolto con un'ovazione il salvataggio del gatto che non sembra aver riportato ferite nella caduta. Per lui solo un enorme spavento.