Negli Stati Uniti hanno creato il gelato al gusto "maccheroni e formaggio"

L'idea di Kraft insieme a una famosa gelateria di New York, per combinare il gelato con il gusto del famoso comfort food a base di pasta al forno con formaggio filante. Piacerà?

Un gelato al gusto "Macaroni & Cheese", come la tipica ricetta americana a base di pasta al forno con formaggio filante. È l’ultima trovata negli Stati Uniti, un'edizione limitata prodotta dalla Kraft (che già distribuisce la versione in scatola della famosa ricetta, un amatissimo "comfort food") insieme alla nota gelateria di Brooklyn Van Leeuwen, che presto sarà in vendita a livello nazionale, nei negozi della catena e online sul sito dell’azienda.

Il lancio è previsto per il 14 luglio, proprio in occasione della Giornata nazionale del "mac & cheese", come hanno spiegato le due società coinvolte. Che gusto avrà? Sarà "una pallina di gelato fresca e cremosa che darà quella sensazione confortante e nostalgica di un piatto caldo a base di 'Macaroni & Cheese' di Kraft", fanno sapere, mentre Emily Violett di Kraft spiega nel dettaglio il prodotto: "Non solo ha un sapore delizioso, ma è anche realizzato con ingredienti di alta qualità e non contiene aromi artificiali, conservanti o coloranti, così come i nostri maccheroni al formaggio".

Sotto al post della Van Lueewen con l'annuncio del prodotto su Facebook, alcuni sono rimasti sorpresi. C'è chi si dice pronto a provarlo, e chi invece si chiede: "Ma è uno scherzo?".